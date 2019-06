– Avføringen stammer fra hund og hjort

Avføringen som ble funnet på taket av høydebassenget på Øvre Kleppe onsdag kveld stammer fra hjort og hund.

Det bekreftet varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) like etter krisemøtet i rådhuset torsdag formiddag.

– Det var kommunen sine folk som observerte avføringen, og da så at det kunne henføres til hund og hjort, i alle fall de største funnene som ble gjort, uttalte Espelid til pressen.

Han fikk også spørsmål om det var første gang de var ved høydebassenget for å gjøre observasjoner.

– Nei, det var det ikke. Men vi har ikke vært der med spesifikk kompetanse for å identifisere avføring og ta avføringsprøver. Det var det som var bragt inn i går fordi vi med stor sannsynlighet kan si at høydebassenget er årsaken.

Torsdag morgen kunne Askøyværingen melde at det var gjort funn av avføring på taket av høydebassenget, og at avføringen stammet fra dyr. Les mer om funnet her.