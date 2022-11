Krever bot på 200.000 kroner etter at denne veltet ned en skrent

Bedriften godtar ikke boten etter uhellet.

Gravemaskinen skal ha veltet to ganger rundt ned denne skråningen.

Det var i desember 2020 at en gravemaskin rullet rundt 10 meter ned en skrent under arbeid med et boligfelt nær Skiftesvik.

Gravemaskinføreren kom seg ut på egenhånd, og skal ikke ha blitt alvorlig skadet.

Nå er firmaet ilagt en bot på 200.000 kroner for brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig sikkerhet.

Gravemaskinen utførte arbeid i en bratt skråning. Ifølge Vest politidistrikt ble det ikke etablert sikringstiltak mot fall og/eller tilstrekkelig forsvarlig arbeidsvei for anleggsmaskinene på platåene.

Nødetatene, inkludert luftambulansen, rykket ut til ulykken.

Da gravemaskinen kom utfor kanten, rullet den ned til et platå der det var andre arbeidstakere. Politiet mener at det medførte alvorlig fare for liv og helse.

Bedriften har så langt ikke godtatt boten. Det betyr at det ligger an til å bli rettssak.