Vaktsjefen dømt etter fregatt-ulukka

Vaktsjefen er dømt til 60 dagars fengsel på vilkår. Ein av dommarane meinte at han burde frifinnast.

Fregatten sokk like nord for Stureterminalen i Øygarden.

Vaktsjefen som hadde ansvaret på brua då fregatten kolliderte, er den einaste som har blitt tiltalt etter ulukka.

Fregatten Helge Ingstad kolliderte med tankaren TS Sola natt til 8. november 2018 like nord for Stureterminalen i Øygarden.

Vaktsjefen var tiltalt for uaktsom å ha forårsaka skade som kunne ha ført til tap av menneskeliv.

Fleire gjorde feil

Brumannskapet trudde at lysa frå TS Sola var Stureterminalen. Dette var ei av årsakene til at det gjekk galt.

Forsvararen har under rettssaka lagt vekt på at det også var andre som gjorde feil før kollisjonen. Det gjeld mellom anna Trafikksentralen på Fedje og losen på TS Sola.

Fregatten fekk store skader i kollisjonen.

I tillegg har forsvararen og fleire ekspertvitne peika på at vaktsjefen fekk lite hjelp av andre på brua. Det har og vore fokusert på mangelfull opplæring i Sjøforsvaret, samt dårlege prosedyrer på brua.

Også Havarikommisjonen peika på mange feil då dei kom med rapport om forliset.

Vart styrt på grunn

Kollisjonen skjedde klokka fire om natta. Det var 137 personar om bord i fregatten. Tankbåten fekk berre mindre skader, medan fregatten vart flerra opp langs eine sida. Vatn fossa inn, og mannskapet valde å setja fregatten på grunn for å hindra den i å synka. Etter nokre dagar sank den likevel.

Ingen personar kom alvorleg til skade.

Aktor ba om 120 dagars fengsel på vilkår for vaktsjefen. Straffen vart mildare, dersom vaktsjefen ikkje begår nye lovbrot i løpet av to år, slepp han å sona.

Skuffa

– Han tar denne dommen tungt, han er skuffa over resultatet. Han meiner fortsatt det er uriktig å klandra han i strafferettsleg kontekst åleine etter denne ulukka, seier mannens forsvarar Christian Lundin til VG.

Ein av dei fem dommarane tok dissens, og meiner altså at vaksjefen burde frifinnast.

I ei pressemelding skriv påtalemakta at «Det viktigaste var å få slått fast at det følgje eit personleg straffansvar for ein vaktsjef på fregatt ved eventuell aktlaus navigering av fartyet».

KNM Helge Ingstad vart heva og etter kvart frakta til Hanøytangen på Askøy, der skipet vart ferdig hogd opp i februar i fjor.