Naboer reagerer etter syv år med stillstand: – Det er ikke noe pent skue

– Jeg synes det er flaut å ha gjester her. I alle fall før 17. mai burde det vært ryddet.

– Vi som er naboer ønsker først og fremst at kommunen rydder her, og at de får vekk gjerder og som er løst, sier Bas Vlam.

Han bor kun et steinkast fra den kommunale eiendommen der Voksenopplæringen tidligere var.