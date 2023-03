Kundene strømmet til da Odd og Bebe åpnet restauranten. Så ble det stille

Vil satse på restaurant, selskaper og catering, men gjestene uteblir.

– Søndag er vanligvis den travleste dagen. I ukedagene kan vi ha hele dager der det ikke er en eneste gjest i restauranten, bare takeaway, forteller paret.

Det synes de er skuffende, da de så et potensial i de store lokalene. At gjestene ofte uteblir, skaper usikkerhet for fremtiden.