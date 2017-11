Klasserommet deira er ikkje godkjend av brannvesenet

Dei har ikkje mykje plass å boltra seg på, fjerdeklassingane på Hanøy skole.

Klasserommet til 4B er knøttlite, og då Askøyværingen var innom hadde dei unge elevane ommøblert rommet for å rydda plass til ein liten flekk på golvet der dei kunne øva på juleframsyninga.

Ved utgangsdøra til klasserommet heng det eit svært brannskap med ein brannslange i.

Joar Hystad

– Det heng mest til pynt, humrar FAU-leiar ved skulen, Christopher Donné, og held fram med ein noko meir alvorleg undertone:

– Det er ikkje godkjent. Grunnen til det er at det ikkje er vasstilførsel til slangen.

– Rommet er berre mellombels godkjent for bruk, understrekar Donné.

Rektor ved skulen, Steinar Østevold, er også med når me tek turen innom 4B.

– Det er ikkje store plassen her, og dette klasserommet er sjølvsagt for lite, det er ikkje akkurat vanskeleg å forstå. Det same gjeld for garderobane som høyrer til. Og til neste år kjem det endå fleire elevar, seier rektoren.