Brannsjefen: Dette var det mest spesielle med 2021

Hyttebranner ga et hopp i statistikken, men også boligbranner var det en del av. Brannvesenet gir nå sine beste råd for hva du bør gjøre hvis det plutselig begynner å brenne.

I 2021 ble det meldt om 28 boligbranner på Askøy. Dette er nær en dobling fra de to foregående årene.

Inkludert i denne statistikken er hyttebranner. Brannsjef Tony Nyberg forteller at det er nettopp hyttebranner som bidro til at 2021 ikke ble et normalår for brannvesenet.