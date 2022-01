Har innført kaiavgift, setter opp nye skilt

– Vi gjør dette for å ha mulighet til å handle når folk legger fra seg båtene.

Båtvrak ved kommunale kaier er et blitt et voksende problem. En havneavgift skal gjøre det lettere for kommunen å ta tidligere grep for å få fjernet båtene. Fra 1. januar har de innført en havneavgift som begynner å løpe etter 24 timer.