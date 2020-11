– Dette har pågått for lenge. Vi er lei!

Tålmodigheten er for lengst slutt blant ansatte ved Fromreide eldresenter.

Det går en del tid hver eneste arbeidsdag på å hente og bringe vann fra denne vanntanken. Astrid Fromreide er mektig lei situasjonen. Foto: Jan Erik Storebø

– Vi føler at økonomien til kommunen blir satt opp mot helsen til de eldre. Vann er livsviktig. At det er sånn som dette er krenkende for de som bor her, men også frustrerende for oss som har dette som arbeidsplass.