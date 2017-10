Forventer nye køer

Fredag ble et eneste stort køkaos for de som skulle til Bergen fra Askøy og Sotra etter at Lyderhorntunnelen ble stengt torsdag kveld. Lørdag var den åpen i rundt to timer før den ble stengt igjen. Først på mandag regner de med å åpne opp for kjøring gjennom tunnelen.

– Vi ser at der Sotra og Askøy møtes på riksveg 555 og skal inn i ett felt ned mot Loddefjord så køer det seg til. Det er ikke like lange køer som på fredag, men det går sent nedover, bekrefter trafikkoperatør Hanne Norheim.

Hun ber folk belage seg på å bruke ekstra tid på veien om de skal ut å kjøre.

– Kan man utsette turen ville det være det beste, men det ser ikke ut til å bli fullt så mye kø som i går. Det er spesielt forbi Loddefjord og Vestkanten det går sent før det løser seg mer opp, sier hun.