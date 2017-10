Politiet beslagla mannens førerkort. Så lot de ham kjøre videre

Grytidlig lørdag morgen var en Askøy-mann i 50-årene på vei til Flesland i bilen sin.

Etter å ha vært en god del for ivrig på gasspedalen, ble han stanset av en politipatrulje som hadde gjennomsnittsmålt farten han kjørte i til 108 kilometer i timen.

– Dette skjedde på Askøybrua, og der er det 70-grense, forteller politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor.

Han legger til at der fartsgrensen er 70 kilometer i timen eller høyere, ryker lappen dersom man kjører 36 kilometer i timen eller fortere.

– 108 kilometer i timen er med andre ord akkurat litt for fort til å få beholde førerkortet, poengterer Heggøy.

– Grundig vurdering

Etter et kort avhør på stedet beslagla politiet mannens førekort, men historien slutter ikke med det. Mannen, som altså var på vei til Flesland der han skulle rekke et fly, fikk fortsette ferden til flyplassen – som om ingenting hadde skjedd.

– Omstendighetene var såpass spesielle at mannen fikk midlertidig kjøretillatelse opp til Flesland. Dette er ganske uvanlig, men faktisk noe som forekommer fra tid til annen, sier politioverbetjent Heggøy.

– Lørdag morgen ble det gjort en grundig vurdering, og mannens navn ble søkt etter i ulike registre uten at man fant grunn til at han absolutt ikke skulle få kjøre til Flesland, fortsetter han.

– Kan være ulike årsaker

Heggøy presiserer videre at folk som mister lappen i de aller fleste tilfeller må parkere bilen på stedet og ta beina fatt.

– Men så kommer det som sagt litt an på omstendighetene. Det kan være ulike årsaker til at det blir gitt midlertidige kjøretillatelser som dette, sier Heggøy uten å gå nærmere inn på nøyaktig hvilke omstendigheter som førte til at Askøy-mannen fikk kjøre videre lørdag morgen.