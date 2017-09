Her svir de av øyene nord for Herdla

Brannvesenet svir av kratt og sitkagran på Naustøyna og Store Agnøy nord for Herdla fredag. Den innførte grantypen fra Amerika som ble plantet tidlig på 70-tallet har spredt seg på mange øyer i vest. Nå er målet å tilbakeføre naturlandskapet slik det en gang var.

– Håpet er at fuglene fra Herdla skal komme hit for å hekke. Det er ikke lett å være hekkefugl på Herdla på grunn av mange aktiviteter som ferdsel, landbruk og løse hunder. Klarer vi å frigjøre naboholmene så kan fuglene finne mat på Herdla og fly rett over til disse øyene for å hekke, sier Stein Byrkjeland hos fylkesmannen.

Han er med ut til øyene for å observere nedbrenningen fra båt. Med seg har de også Askøys naturekspert Terje Haugland.

Flammer og røyk i området kan bli sett på langs avstand.

Fredag morgen meldte både politiet og brannvesenet i Hordaland at det blir flammer og røyk på øyer i Askøy kommune.

– Gitt tillatelse til å svi av sikagraner med mer. Blir utført kontrollert, meldte politiet på Twitter.

Stein Byrkjeland/Fylkesmannen i Hordaland

Også 110 Hordaland har lagt ut melding for å advare mot at det kan bli en del røyk utover fredagen.

– Askøy. Naustøyna: Det drives kontrollert sviing av kratt. Blir en del røyk, melder 110-sentralen.

Stein Byrkjeland hos fylkesmannen forteller at de to holmene ligger nord for naturreservatet på Herdla og at nedbrenningen er et forsøk på å utvide fuglereservatet.

– Da må sitkagranen vekk. Det er ganske mange tusen trær som står der. De står tett i tett og brenner fort, men ikke helt opp så det blir nok litt etterarbeid med rydding. Vi regner med å bli ferdig med nedbrenningen på Naustøyna i løpet av dagen, sier Byrkjeland.