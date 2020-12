Hele klassen troppet opp med roser til rektor

– Utrolig overraskende og rørende. Tusen takk!, sier rektor Hilde Sundve Jordheim på Kleppe barneskole.

Rektor Hilde Sundve Jordheim på Kleppe barneskole ble svært overrasket da elever i klasse 2C kom med roser til henne på morgenkvisten. Foto: Tom-Stian Karlsen

– Hun står her hver eneste morgen i vær og vind. Hun strør og salter, og jobber tidlig og seint. Hun strekker seg langt for barna, og dette er en måte for oss å vise at hun er en person vi setter veldig pris på, sier Therese Schneider.