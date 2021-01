Avdekket flere lovbrudd: – Alvorlige brudd, men Askøy er ikke alene

Avdekket alvorlige feil og mangler i barnevernet

Barnevernstjenesten på Askøy er under hardt press og tilsynet har avdekket alvorlige feil og mangler i tjenestens grunnleggende oppgaver. Fylkeslege Helga Arianson sier det er alvorlig når barns rett til medvirkning ikke sikres. Foto: Anne Jo Lexander/privat

Barnevernstjenesten på Askøy får kritikk for at at undersøkelser ikke er forsvarlig gjennomført og at Askøy kommune ikke godt nok har sikret barns rett til medvirkning.

– Det er en grunnleggende, viktig forutsetning hvordan barnet får medvirke i sin egen sak for å sørge for riktig og nødvendig hjelp, sier fylkeslege Helga Arianson.