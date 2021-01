Nå er båten hevet

Aksjonen har så langt vært en suksess.

I tolvtiden mandag var skøyten «Linholm» kommet seg opp, og ble pumpet for vann slik at den kunne holde seg noenlunde flytende etter vel en måned under vann.

Minst syv mann var i aksjon hele morgenen, i tillegg til brannmannskapet som overvar selve hevingen. Selve operasjonen er ikke helt ufarlig, ifølge samferdselssjef Bjørn-Egil Olsen.