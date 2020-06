Slik blir St. Hans-været

Blir årets lengste kveld som dette? Her er værvarselet lokalt.

Skal du feire St. Hans og drømmer om solnedganger som dette?

Her er meteorologens spådommer for den lengste kvelden i året, før solen snur og kveldene blir fire minutter kortere for hver dag frem til 21. desember.

– Vi får nok mer skyet vær i morgen. Vinden kan komme opp i liten kuling på kysten, men minker litt utover kvelden til laber bris fra sør, sier meteorolog Arnstein Tjøstheim i Vêrvarslinga på Vestlandet ved Meteorologisk institutt.

Litt nedbør midt på dagen i morgen og tidlig på ettermiddagen må vi regne med, men vi får oppholdsvær på kvelden.

St. Hans-været har sett langt dårligere ut tidligere år enn utsiktene for morgendagens feiring.

– Det blir over 15 varmegrader på St. Hans og resten av uken ser bra ut, med stigende temperaturer til over 20 grader. På torsdag og fredag kan det bli over 25 grader, sier Tjøstheim.

Søndag blir det kjøligere igjen, under 20 grader, og han varsler regn og vind opp i liten kuling i starten av neste uke.

– Men onsdag, torsdag og fredag ser ut til å bli dager med fint vær og fine temperaturer. Juni har vært en bra måned værmessig, sier Tjøstheim.