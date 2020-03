Koronaviruset: Fire på Askøy er satt i karantene, og det er på vei til å bli flere

Fire innbyggere på Askøy er satt i karantene. Den ene ble testet i dag, de tre andre blir testet mandag, sier fungerende kommuneoverlege Elisabeth Stura.

– Det er på vei til å bli flere personer som må i karantene, sier hun.

Har symptomer

Årsaken er at de fyller kriteriene for karantenepraksis - ved at de har vært på reise til steder med koronautbrudd og/eller at de viser symptomer som kan stemme overens med korona.

Den ene av personene skal ha slike symptomer - et virus som kan gi alt fra lett forkjølelse til livstruende tilstander. Det er knyttet mye usikkerhet rundt graden av dødelighet - tallene varierer fra tilsvarende vanlig sesonginfluensa (0,05 prosent) til et par prosent.

Personene blir satt i karantene hjemme hos seg selv.

Prøvesvar mandag

– Det er foreløpig ingen som har testet positivt på viruset. Men det har ikke vært grunnlag for å teste noen før i dag, sier Stura.

Det var BA som først skrev om saken.

De venter de første testresultatene tidligst mandag.

Er du usikker på hvordan du skal forholde deg til korona? Du finner informasjon blant annet på Askøy kommune sin side om temaet.

Dersom du har symptomer som hoste, feber eller kortpustethet og du siste 14 dager har vært på reise i fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia, kan du være smittet.

Områdene kan bli endret på kort varsel.

Koronaviruset som nå har spredd seg fra Wuhan i Kina, har fått navnet SARS-CoV-2.