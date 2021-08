Bommen til festivalområdet brutt opp – biler står i veien for riggingen

Bommen til festivalområdet brutt opp – ber folk fjerne bilene

Stian Sælen i Bergen Lydutleie ber pendlere om å fjerne bilene fra den ytterste delen av Kleppestø kai så fort som mulig. Riggingen til Sommerscenen har startet. Foto: Tom-Stian Karlsen

Etter planen skulle riggingen til musikkfestivalen Sommerscenen starte mandag morgen, men parkerte biler skaper nå utfordringer for arrangøren.

– Jeg forstår at folk kjører inn her når bommen sto åpen mandag morgen, men det er utrolig surt at noen har brutt opp hengelåsen og løftet opp bommen, sier Stian Sælen i Bergen Lydutleie.