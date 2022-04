Det blir flere avganger, men ikke senere på kveldene

Slik blir det nye båttilbudet.

Det har i lengre tid vært kjent med at det jobbes for å få plass to elbåter mellom Kleppestø og Strandkaiterminalen. Styrkingen av tilbudet kan skje allerede i slutten av 2023.

Det vil gi flere avganger, og spesielt i rushet vil reisende merke endring med flere avganger.