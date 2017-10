En rekke husstander våknet uten strøm

Lørdag morgen har det kommet inn meldinger om manglende strøm i områdene rundt Askøy senter, Strusshamn, Marikoven, Lindhaugen, Skiftesvik, Follese og Hetlevik. Norgesnett skriver på sine sider at de har en feil på strømnettet og at feilsøking og seksjonering pågår.

Norgesnett fikk seksjonert ut nettet i morgentimene og de fleste husstander fikk strømmen tilbake like etter klokken halv ni.

– Vi har fått strøm tilbake til de fleste husstander nå. Akkurat nå er det de som er tilkoblet nettstasjonen i Marikoven som er rammet, bekrefter Tore Ludvigsen, driftsingeniør ved driftssentralen til Norgesnett.

Han estimerer at det kan være et sted mellom 50 og 100 husstander som er berørt, uten at han har noe eksakt tall.

– Nå har vi tre mann ute som leter etter en stående feil som vi må finne, legger Ludvigsen til.