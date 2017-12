Askøy-mann dømt for 32 lovbrudd på ett år

Første lovbruddet i dommen til Bergen tingrett ble registrert høsten og vinteren 2016, da han blant annet stjal skilt fra andre biler og satte dem på sitt eget kjøretøy som var avskiltet. På Askøy stjal han ikke mindre enn fire skilt fra biler parkert på øyen. I tillegg satte han på to skilt på bilen sin som noen andre hadde stjålet. Også disse var stjålet fra biler på Askøy.

Mannen, som er i slutten av 20-årene, ble også tatt med hasj i leiligheten sin da politiet undersøkte denne høsten 2017.

Han har blitt tatt for ruskjøring fem ganger det siste året, både på motorsykkel og i personbil. I tillegg har han blitt tatt ti ganger for kjøring uten gyldig førerkort.

Politiet har også stoppet ham for hensynsløs kjøring på motorsykkelen to ganger, hvor han har satt andres og sitt eget liv i fare. Dette endte også i en kollisjon med et kjøretøy som hadde stanset for en fotgjenger. Kollisjonen endte med lettere personskade og materielle skader. Han ble på et tidspunkt målt til 135km/t i 70-sonen.

Mannen har også vært i besittelse av tyngre narkotiske stoffer en rekke ganger. Han hevder selv at han har lovlig tilgang til amfetamin, men påtalemyndighetene er helt klar på at dette ikke hindrer en dom, da de fleste postene omfatter andre typer narkotika.

Askøy-mannen er dømt i Nordhordland tingrett fire ganger tidligere, hvor den siste dommen falt mars 2016.

Han dømmes til fengsel i ett år og tre måneder for 32 lovbrudd, både på Askøy og i omegnskommunene. De siste tre månedene blir med prøvetid. I tillegg blir det trekt fra over hundre dager for varetektsfengsling.