Stafett for livet melder på sin Facebook-side at de ikke kommer til å ha arrangement på Askøy verken i år eller neste år.

Årsaken er at anlegget på Ravnanger skal gjennom en større oppgradering, blant annet på grunn av NM i friidrett som skal arrangeres der i 2025.

Det informeres om at planen er at stafetten igjen skal arrangeres på Askøy i 2026, og at det arbeides med å få arrangert en stafett i Øygarden neste år.