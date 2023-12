Når snøen laver ned, må idrettslagene måke banene selv

Snø er intet ukjent fenomen for idrettslag på vinterstid. For å beholde grønne kunstgressbaner, må klubbene selv ta ansvar.

For å spille fotball under vinterforhold gjøres det ulike grep. Samtidig uttrykker idrettsleder et ønske om endring når driftsavtalene mellom idrettslagene og kommunen skal fornyes.