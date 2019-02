Arbeiderpartiets gruppeleder, Miriam Haaviks umiddelbare reaksjon er at det kun finnes et styringsdyktig parti på Askøy.

– Jeg tenker at det kun er Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene som er styringsdyktig anno 2019, sier Haavik.

Onsdag ble det kjent at den vedtatte økonomi- og budsjettplanen for 2019–2022 er ulovlig.

Nasjonal oppmerksomhet

Ifølge vurderingen kan kommunen havne på ROBEK-listen allerede om få år. I 2015 advarte rådmann Eystein Venneslan politikerne om at de kunne havne på listen dersom de fulgte investeringsbudsjettet.

– Det skremmer meg at de ikke tar ansvar for innbyggerne på en bedre måte. Det finnes ikke noe mer uansvarlig enn at vi vedtar en økonomiplan som kan havne på ROBEK-listen, påpeker gruppelederen og fortsetter:

– Jeg syntes det er flaut at Askøy får nasjonal oppmerksomhet på grunn av en ulovlig økonomiplan.

Haavik påpeker samtidig at hadde det ikke vært for at posisjonen har satt av penger på sparekonto de siste årene, så hadde ikke budsjettet for 2019 blitt godkjent heller.

Mener politikerne må samle seg

Gruppelederen forklarer videre at alle politikerne i kommunen har et ansvar for at innbyggerne skal ha et minimum av de lovpålagte tjenestene. I Fylkesmannens vurdering av planen kommer det frem at det ikke blir mulig å oppfylle dette med den vedtatte planen.

– Vi må ha et like godt tilbud som våre nabokommuner, og som resten av landet. Vi har sagt hele veien at dette er et urealistisk budsjett, og nå har vi fått det bekreftet. Innbyggerne må komme først, og det gjør de ikke nå, forteller Haavik.

Nå håper hun politikerne på Askøy kan samle seg å se på budsjettet også for 2019.

– Fylkesmannen ber oss om å justere budsjettet, og det håper jeg alle politikerne kan samle seg om, sier hun og fortsetter:

– Vi kan ikke ha det slik det er nå. Det har store konsekvenser for innbyggerne. Det skal mye til for at Fylkesmannen sier at det er ulovlig, og dette er både uansvarlig og urealistisk politikk fra FrP, Venstre, Høyre, Krf og Kurt Hæggernæs.

Bugner i eiendomsskatten

Ifølge vurderingen vil det være umulig for kommunen å ta inn inntektsbortfallet fra eiendomsskatten.

– Det er eiendomsskatten det står på nå. FrP må velge om de skal være styringsdyktige eller ikke. Uttalelsene fra Fylkesmannen sier at de ikke er det nå. De kan ikke gjøre eiendomsskatten til en sak. Det er tilbudet til innbyggerne som er en sak.

Fra Roald Stenseide (FrP) er talen klar.

– Hva Miriam Haavik mener er jeg totalt og knusende likegyldig til. Jeg hadde ikke foreventet noe annet fra den kanten, for å si det slik.