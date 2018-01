Full stopp i rushtrafikken da et utenlandsk vogntog kjørte seg fast

17.29: Ifølge AV sine køkart går det fremdeles tregt fra Solsvik og utover mot Hanevik.

17.10: Estimert tid fra rundkjøringen ved Storavatnet terminal til Haugland er nå 10 minutter.

17.09: Det meldes om treg trafikk i bakken og mot brannstasjonen på Haugland.

17.02: Det meldes nå om at trafikken står stille ved Åsebø og nordover. Foreløpig har vi ikke fått bekreftet om det har skjedd noe nytt.

16.57: Det skal også være ekstremt glatt på Davanger.

16.45: Trafikken står fra Solsvik til Hanevik. Det meldes om dårlig brøyting og glatt på stedet.

16.31: En AV-tipser ber folk om å bruke hovedveien. Køen står bom fast fra Hanevik til Solvik syn og mestringssenter og det renner fremdeles inn med biler.

16.26: Klokken 16.26 melder Bjarne Riisnes at det er bom stopp mot Hanevik.

– Jeg har brukt halvannen time fra Juvik, via omdirigering. Dagen i dag er en oppskrift om hvordan man ikke foretar en omdirigering. Veinettet er ikke dimensjonert for kø to veier her ute, sier Riisnes.

16.22: Det skal være store trafikale problemer i Hanevik-området. Vegtrafikksentralen har ikke fått meldinger om at det skal være glatt, men skal melde dette videre til entreprenør.

– Vi har biler i området, men skal be dem komme seg ut dit, sier trafikkoperatør, Idar Sangolt i Vegtrafikksentralen.

16.15: Flere AV-tipsere forteller at det står bom stille i Hanevik.

16.05: Flere AV-tipsere forteller at trafikken nå blir sluppet gjennom. Vegtrafikksentralen bekrefter dette via Twitter.

15.55: Trafikken som blir omdirigert til Ask møter køen allerede ved Furuly.

15.40: AV-tipsere melder om full stopp langs Ravnangerflaten, over Haugland og mot stedet hvor vogntoget sperrer. I tillegg skal det være full stopp fra Hanevik mot Åsebø, hvor politiet har omdirigert trafikken. Det skal også være lange køer fra Strusshamn over Juvikflaten.

15.20: Trafikken blir dirigert via Ask og Hanevik. Det meldes om vanskelige kjøreforhold mot nord.

15.00: AV-tipsere forteller om manglende brøyting nordover.

14.39: Operasjonsleder, Hans-Erik Thue i Vest politidistrikt melder om at det er svært glatt på stedet.

14.25: Politiet får melding om at et utenlandsk vogntog ikke kommer seg opp bakken mot Kråvik.

Kjørte seg fast i bakken

Politiet fikk melding klokken 14.25 om at en lastebil hadde kjørt seg fast i bakken etter innkjørselen til Steinrusten retning nordover. Politiet har hatt manuell dirigering på stedet, men like før klokken halv fire melder Vegtrafikksentralen at veien er stengt for all trafikk på grunn av et utenlandsk vogntog som har kjørt seg fast.

– Jeg ville kjørt via Kleppestø om man har mulighet til å kjøre andre veier, sier trafikkoperatør Marianne Hove i Vegtrafikksentralen.

Dermed må man kjøre via Kleppestø mot Ask og Hanevik og Åsebø. En AV-tipser advarer derimot om glatte kjøreforhold fra Åsebø og nordover på grunn av manglende brøyting. Også på Berland melder lesere om manglende brøyting.

En annen AV-tipser melder også om glatte veier. Det skal nå være køer i området Hanevik-Åsebø også.

– Jeg kan dessverre ikke bekrefte om det har vært brøyting nord på Askøy, sier Hove videre.

Det er bestilt tungbilberger. En AV-tipser forteller også om at det skal være saltebil med politieskorte på stedet like før klokken halv fire.

Glatt på stedet

Ifølge operasjonssentralen skal det være en trailer som sperrer veien. Kjøretøyet skal være skodd for forholdene.

– Det er meldt om svært glatt veibane. Jeg vet ikke hva som har skjedd der, men nå kommer ikke biler seg opp, bekrefter operasjonsleder, Hans-Erik Thue i Vest politidistrikt.

Han påpeker at veien kun er stengt for tyngre kjøretøy.

– Vi slipper ikke forbi tyngre kjøretøy nordover på den veien før vi får strødd, fortsetter Thue.

Ifølge AV sine trafikkart er det lange køer i området, som strekker seg forbi Juvikflaten. Thue bekrefter også at det skal være store, trafikale problemer på stedet.

Flere kjørte seg fast

– Vi fikk melding om en lastebil som hadde kjørt seg fast og ikke kom seg opp bakken, bekrefter politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor.

Like etter fikk de melding om at en personbil også hadde kjørt seg fast i samme området.

– Vi har rykket ut med en patrulje og Vegtrafikksentralen jobber med å få brøytebil til stedet, fortsetter Heggøy.

AV kommer tilbake med mer.