Tonje og Siren savnet et sosialt nettverk da de flyttet til Askøy. Nå har de skapt sin egen møteplass

Siren Berland og Tonje Hjelle flyttet begge til Askøy for noen år siden. De oppdaget fort at det kan være utfordrende for folk i 30-årene å etablere et sosialt nettverk.

– Jeg har snakket med flere som har flyttet til øyen i senere tid, som også synes det er vanskelig å finne en arena å møte mennesker i samme alder på, forteller Siren Berland.