Det er i torsdagens møte i utvalg for oppvekst og levekår at det skal behandles en sak om etablering av heldøgnsplasser innen helse og omsorg.

I sin sak foreslår kommunedirektøren to konkrete tiltak. Det ene er å sette i gang et prosjekt for å gjøre om Kleppevegen 21 (tidligere Kleppestø omsorgsbolig) til plassser med heldøgns omsorg.

Det andre tiltaket er å utrede og vurdere avtale om utvidelse av kjøp av plasser ved Ask bo- og omsorgssenter.

Håper på enighet

Bakgrunnen for planene om strakstiltak er kommunen sine erfaringer fra i fjor høst, og så langt i 2024. Det skrives at behovet for helse- og omsorgstjenester har økt i et slikt omfang at det nå er fare for at kommunen ikke får gitt tilfredsstillende tjenester til den eldre befolkningen.

I tillegg til dette viser prognoser at antallet eldre over 80 år vil øke frem mot 2035.

– På kort sikt kan vi øke kapasiteten på sykehjemsplasser ved å bygge ut fem nye heldøgnsplasser på Ask, sier utvalgsleder Stig Abrahamsen i forkant av torsdagens møte.

Han legger til:

– Vi er nødt til å få gjort noe med sykehjemsplasser i kommunen, så jeg håper at det blir enighet om denne saken i utvalget torsdag.

Vil utvide fløy

I den politiske saken står det at det må kartlegges hvor mange omsorgsplasser som kan etableres i Kleppevegen 21, men et foreløpig anslag er cirka 20 plasser.

Ved Ask bo- omsorgssenter (ABO) er det i dag en løpende driftsavtale om 47 langtids sykehjemsplasser.

Hvis politikerne støtter kommunedirektøren vil det bli sett på mulighet for utvidelse av en fløy på sykehjemmet som skal gi fem ekstra plasser.

Det er verdt å merke seg at saken som skal behandles torsdag også skal opp i kommunestyret før det er et endelig vedtak.