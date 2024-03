Odd Christian Eiking syklet sitt første ritt for det norske profflaget Uno X Mobility da han deltok i det franske endagersrittet Faun-Ardèche Classic.

Det skjedde kun en god uke etter at han falt stygt på treningstur på Askøy. Heldigvis for Eiking fikk han ingen bruddskader etter ulykken.

Eiking var en av seks ryttere som stilte til start for det norske laget i Frankrike, og han endte til slutt på 38. plass. Askøy-syklisten kom inn til mål med en gruppe som var 2.58 minutt bak vinneren Juan Ayoso fra Spania.

Til tross for at Eiking havnet et stykke ned på resultatlisten var det kun Johannes Kulset (31. plass) som var bedre av lagkameratene. 120 syklister var påmeldt proffrittet.