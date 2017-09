Oljesøl i løypen skapte hodebry før tempotreningen

Her kan du følge sykkel-VM på Askøy minutt for minutt!

SISTE (10:08): – Vi har strødd et absorberende stoff i veibanen som skal suge til seg oljen. Dette stoffet skal ligge der i hele dag og fjernes i ettermiddag. Det vil ikke by på problemer for syklistene at dette stoffet ligger der, sier Idar Sangholt i Vegtrafikksentralen.

Brannvesenet kunne ikke gjøre noe

– Vi har vært borte og sett på oljesølet, kommer det fra vakthavende brannsjef på Askøy, Jørgen Skogedal.

Lørdag morgen fikk Askøy brann og redning inn melding om at det fløt olje i veien like før avkjørselen til Steinrusten.

Oljesporet skal strekke seg over en plass mellom 150 og 200 meter.

– Brannvesenet har ikke utstyr til å få fjernet dette nå, sa Skogedal i ni-tiden lørdag.

– Vi har merket veien med at det er oljesøl der og gitt beskjed videre til Vegtrafikksentralen, la han til.

Ifølge trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Idar Sangholt, jobbes det for øyeblikket med å fjerne oljesølet.

– Vegtrafikksentralen og folk fra sykkel-VM er på stedet og jobber nå, sa Sangholt til Askøyværingen klokken 09:30 – en halvtime før lagtempotreningen starter.