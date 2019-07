Veikrangel gjorde at det nye høydebassenget ikke ble tatt i bruk

Det nye høydebassenget på Dyrdalsfjellet skulle etter planen erstatte de to gamle utdaterte høydebassengene i området ved sist årsskifte. Men konflikten mellom kommunen og grunneieren dro ut i tid.

Det melder TV 2 mandag.

Samtykke til ekspropriasjon ble registrert den 11. juni i år, snart et år etter at saken havnet på Fylkesmannens bord i fjor.

Irritert på kommunen

Grunneier Trond Høgtun har hittil vært taus, men velger nå å forklare sin side av saken til TV 2.

– Kommunen fikk anledning til å legge rør i veien min, men under forutsetning av at de ikke bygget den turveien som de har gjort i nærområdet, forklarer Høgtun til TV 2.

Kommunen nektet å gi etter for det kravet. Dermed valgte Høgtun å bruke sin rett til å klage. Dermed ble hele det nye vannforsyningsprosjektet lagt på is.

Den lille veistubben gjorde at kommunen ikke fikk koblet til det nye anlegget som planlagt. Alt annet var ellers klargjort. Etter stenging av høydebasseng 168 på Øvre Kleppe, har kommunen likevel tatt i bruk det nye anlegget selv om en ikke har klart å koble seg på ved tomten til Høgtun.

– Kan ikke klandres

Anton Bøe, sjef for vann og avløp i Askøy kommune uttaler til kanalen at grunneieren har brukt sin fulle rett til å klage. Han mener han ikke kan klandres for smitteutbruddet og forstår at han kan irritere seg over turveien som ligger tett inntil eiendommen.

Men Fylkesmannen avslår en såkalt forhåndstiltredelse. Det vil si at kommunen ikke kan gå i gang umiddelbart.

– Det tolker jeg som at Fylkesmannen er noe usikker, sier Høgtun til TV 2.