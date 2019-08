Kommunen vil foreløpig ikke friskmelde vannet

Nye prøver fra 125-bassenget på Øvre Kleppe viser ingen E. coli, men kommunen opprettholder kokevar­selet i noen dager fremover.

De nyeste prøveresultatene fra høydebasseng 125 ble klare mandag ettermiddag, og viser at det ikke lenger er E. coli i drikkevannet. Likevel vil kokevarselet trolig opprettholdes noen dager til. Det bekrefter Anton Bøe, avdelingsleder for VA-etaten i Askøy kommune til Askøyværingen.

Vurderer ny prøveserie

Grunnen er at vannprøvene skal testes for ytterligere to bakterietyper, og disse prøvesvarene er ikke klare før tirsdag.

– Selv om prøvene for både E.coli og Koli var helt fin mener vi det er riktig å avvente til vi har fått svar på alle bakterietypene vi har testet for. Disse vil vi få svar på imorgen, sier han.

Bøe opplyser videre at det likevel er uvisst om kokevarselet kan oppheves imorgen.

– Vi vurderer om vi ønsker to positive prøveserier. Derfor kan det godt hende at det blir onsdag eller torsdag før kokevarselet blir opphevet. Om vi tar en ny prøveserie kommer vi til å ta en beslutning på imorgen formiddag, sier han.

Va-lederen legger til at den er klare anbefalingen er å fortsette med å koke vannet.

– Men antar dere at lekkasjen som kan ha kommet inn i 125-bassenget nå er stoppet?

– Ja, det er det vi antar. Teorien er at det er det ekstreme regnværet som var onsdag i forrige uke som forårsaket dette. Vi tok daglige prøver av 125-bassenget i juni (etter 6. juni. journ.mrk) og juli uten funn, svarer han.