Foreldre delt i synet på sommerstengte barnehager

Et flertall av foreldre ønsker ikke sommerstengte barnehager, men samtidig vil mange kunne tilpasse seg at kommunale barnehager stenger to uker i juli.

Nå er det bestemt at kommunale barnehager skal holde sommerstengt to uker i juli fra og med sommeren 2021. Foto: Christine Fagerbakke (arkiv)