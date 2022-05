8. mai-markering: - Ukraina-krigen viser at me må vera førebudde

Veteran Frode Larsen meiner at me ikkje må tru at krig ikkje kan skje hjå oss.

– Invasjonen i Ukraina gjer at 8. mai som minnedag blir meir aktuell, seier Frode Larsen.

Han er i Heimvernet si innsatsstyrke, og har tenestegjort i Libanon, Kosovo og Afghanistan. Under 8.