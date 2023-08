Arkitekt oppfordrer til å ikke glemme jordbær og trivsel når man skal skape «nye Kleppestø»

– I dag vil onde tunger si at Kleppestø knapt nok er attraktivt for folk som bor på Askøy, sier Arild Eriksen.

Vi spoler tilbake til 2014, og Eriksen Skajaa Arkitekter har nettopp presentert et alternativt forslag til sentrumsplan for Kleppestø, på oppdrag fra Kleppestø Vel. Et forslag som skilte seg vesentlig ut fra rådmannens forslag for nye Kleppestø.

Forslaget til Eriksen Skajaa gikk ut på en mer trinnvis utbygging, mer fleksibilitet mellom bolig og næring, og maks tre–fire etasjer på bygningene.