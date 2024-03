OTD Bergen (Offshore Technology Days) er den ledende energimessen på Vestlandet. I 25 år har messen vært den største møteplassen for selskapene i regionen.

I oktober er det klart for årets messe, og nå er det avklart at det blir opprettet en egen Askøy-paviljong i messeområdet i Sotra Arena.

Det forteller næringsutvikler i Askøy kommune, Solveig Wiik. Hun kan opplyse at syv bedrifter kommer til å bli en del av paviljongen som blir på 72 kvadratmeter. Bedriftene er:

Karsten Moholt

Industriplast

Niro-Gruppen

Logi trans

Stiegler Advokatfirma

Kaldenby Kompetanse

T2 Safety As

I tillegg til de nevnte bedriftene skal også Askøy Næringsråd og Askøy kommune være tilstede i Askøy-paviljongen.

Wiik mener det er viktig at Askøy tar dette grepet.

– Askøy kommune er alene om å gjøre dette på messen. Dette er noe vi gjør for å få til samspill, og for å vise mangfold. Vi tenker det er viktig å markedsføre Askøy, og vise den styrken vi har. Vi må bli flinkere til å markedsføre oss rundt dette, og da er det veldig bra at vi får til dette på OTD-messen, sier hun.

OTD-messen holdes 15–17. oktober. Messen tiltrekker seg nærmere 300 utstillere og 7000 besøkende.