Nå kan det bli slutt på vannproblemene i nord

– Vi må sørge for sikkerheten i vannforsyningen på nordre del av Askøy, sier kommunedirektør Eystein Venneslan.

Kommunedirektøren foreslår at det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg og to høydebasseng like i nærheten av Oksnes vannverk.

Torsdag skal politikerne ta stilling til saken.