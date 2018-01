Lange køer etter at Lyderhorntunnelen ble stengt

Tunnelen var stengt i retning mot sentrum.

Det skal være svært saktegående trafikk allerede fra bussterminalen ved Storavatnet og mot Loddefjord. Siste meldinger fra våre AV-tipsere er at de har brukt en halvtime på å bevege seg 150 meter.

– Det ligger to sekker med glava akkurat i åpningen av tunnelen, så her må entreprenøren ut og fjerne dem før vi kan åpne igjen, bekrefter John Andreas Omdal, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen.

Meldingen kom inn 15.54, og de forventet at tunnelen åpnet igjen etter kort tid. Det gikk derimot nesten en time før tunnelen ble åpnet.

– Jeg vet veldig lite. De første meldingene vi fikk var at entreprenøren var på vei til stedet. Så fikk vi vite at de var langt unna på et annet sted på kontrakten deres, forklarer Omdal.

Lyderhornstunnelen ble åpnet igjen like før klokken fem. Køene sto da til Olsviktunnelen og til Straume på Sotra.

Fjerne selv?

– I kommentarfeltene til AV blir det ofte påpekt at dette er noe man kunne fjernet selv?

– Det er ikke noen regler som tilsier at man ikke kan fjerne gjenstander i veien selv. Men å stoppe i trafikken i en 80-sone eller i en storby vil være farlig, påpeker Omdal.

Like etter klokken 16.00 ble det meldt at entreprenør er på vei til stedet, klokken 16.48 ble tunnelen åpnet for trafikk.