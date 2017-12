Ber folk om å ta forholdsreglar før drittvêret set inn for fullt

I løpet av dei neste par-tre dagane skal det regna valdsamt mykje på Vestlandet. Allereie måndag og tysdag fekk me ein smakebit, men det som skal koma fram mot torsdag skal bli atskilleg verre, skal me tru vakthavande meteorolog Anne-Mette Olsen.

– Det blir verst litt lengre sør i fylket og i indre strøk. Askøy kan faktisk sleppa unna det verste, seier Olsen, før ho er snar med å legga til:

– Men det skal regna godt, ja, også på Askøy. Folk må ta forholdsreglar og sørga for at slukar er opne og at vatnet kan renna fritt.

Olsen fortel elles at det truleg blir ein lita opphaldsperiode natt til onsdag og onsdag morgon, før det etter kvart skal hølja ned utover onsdag ettermiddag og torsdagen.

– Totalt vil det koma ein stad mellom 100 og 150 millimeter nedbør på Askøy i løpet av dei neste tre dagane, spår Olsen.

Ho presiserer igjen at det også kan bli krevjande forhold på Askøy, sjølv om det ikkje blir like ille vêr her som andre stader i fylket.

– Inn mot helga vil det bli kaldare igjen og me vil oppleva hyppigare opphaldsperiodar og byevêr i plassen for den konstante nedbøren me opplever no.