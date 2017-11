Kommunen tok affære ein time etter at saka blei publisert

Torsdag morgon publiserte Askøyværingen ei sak som handla om at klasserommet til klasse 4B ved Hanøy skole ikkje var godkjend som følge av at det ikkje var vasstilførsel til brannslangen i klasserommet.

Les saka her.

– Ikkje korrekt

I følge konstituert kommunalsjef for teknisk avdeling i Askøy kommune, Odd Maubach, stemmer ikkje dette.

– Det er ikkje korrekt at det ikkje er kopla vatn til brannslangen i dette klasserommet, skriv Maubach i ein e-post til Askøyværingen.

Opplysningane om manglande vasstilførsel til brannslangen er basert på eit sitat frå FAU-leiar ved skulen, Christopher Donné, samt manglande og feil mekring av brannskapet.

Sendte driftsteknikar til Hanøy

I e-posten presiserer Odd Maubach vidare at det ikkje er brannvesenet, men Teknisk industrivern AS som kontrollerer slike skap på vegne av kommunen.

– Det er merkinga av brannskapet som er feil. Me har bede Teknisk industrivern om å reisa ut og retta dette, skriv Maubach vidare.

Kommunalsjefen poengterer også at det i dag tidleg, torsdag 31. november, har vore ein driftsteknikar ute på Hanøy skole for å kontrollera at slangen fungerer.

– Grunnen til at dette ikkje var godkjend var at slangen var morken. Slangen blei skifta i september i år, skriv Maubach avslutningsvis.