Her køyrde mannen med 3,3 i promille

Dette er tredje gongen han er tatt for å køyra i fylla.

Det var ein årvåken bilist som førte til at mannen no vert straffa for den livsfarlege køyreturen. I nærleiken av Haugland skule la ho merke til at bilen framfor ikkje køyrde heilt trygt.