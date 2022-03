Bygginga startar opp att i Skiftesvik. Ekteparet gler seg til å få vegen ferdig

Folkemøte om vegarbeidet mellom Skiftesvik og Marikoven samla mange engasjerte askøyværingar.

– I løpet av kring ein månad er vi i gang med sprenginga, seier Are Mjøs, representant for Sartor og Drange AS.

Entreprenøren har fått oppdraget med å ferdigstille arbeidet som stoppa opp etter konkursen til Contexo i 2020.

Mjøs og Vestland fylkeskommune var på plass under folkemøtet om vegarbeidet på det 1,4 kilometer lange strekket mellom Marikoven og Skiftesvik torsdag kveld.