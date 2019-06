Det skriver kommunen i en pressemelding i forbindelse med obduksjonsrapporten etter at en ettåring døde.

I pressemeldingen heter det at «Vår omtanke går først og fremst til barnets familie som nå står midt oppe i sitt livs største krise. Vi ber om at pressen bidrar til familiens ønske om å få være i fred i sorgen [ … ] Askøy kommune vil bidra til å få svar på hvorfor drikkevannet i kommunen har blitt forurenset, og vi gjør alt som står i vår makt for å bidra til å gjenopprette befolkningens tillit til vannforsyningen i kommunen».

– Dette må ikke skje igjen, sier ordfører Terje Mathiassen.