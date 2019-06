– Det kan smitte via mennesker, og jeg vil anbefale folk å opprettholde generelt god håndhygiene. Samtidig må jeg understreke at den mest vanlige smittemåten for mage- og tarmsykdommer som dette, er via vann, uttalte smittevernlege i Askøy kommune, Thomas Hetland, under fredagens pressekonferanse.

Haukeland: – Vi trenger mer tid

Haukeland universitetssjukehus har bekreftet at 18 personer er innlagt som følge av smitteutbruddet på Askøy. Åtte av de 18 er barn.

– Vi venter på flere analysesvar. Ingen av pasientene som er innlagt hos oss er kritisk syke, står det i pressemeldingen.

Overfor Askøyværingen utdyper kommunikasjonssjef ved sykehuset, Erik Vigander, med følgende:

– Vi har tatt prøver, men trenger mer tid på å bli sikre på hva dette er for noe.

– Når får dere svar på de siste prøvene?

– Det jeg kan si er at vi jobber med å finne ut av dette nå, svarer Vigander, og viser videre til pressemeldingen, der det står følgende:

– Vi prioriterer å få prøveresultatene så raskt som mulig for å bekrefte eller avkrefte mistanken om at dette er et utbrudd av mage- og tarminfeksjon.

Gutt (1) død

Fredag morgen kom den tragiske nyheten om at en gutt på ett år døde på Haukeland torsdag.

Ifølge ordfører Terje Mathiassen og resten av krisestaben i kommunen foreligger det sterk mistanke om at smitteutbruddet og dødsfallet har en sammenheng.

Erik Vigander ved Haukeland sykehus sier at de første personene ble innlagt ved Haukeland torsdag.

– Jeg har ikke 100 prosent oversikt, men jeg er ganske sikker på at den første personen ble innlagt torsdag, sier Vigander til AV.

På Askøy kommunes nettsider, står det følgende: «Det er viktig å presisere at det er personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diare og magesmerter, vi ønsker kontakter legevakten.»