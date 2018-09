– Veien ved Strømsneshøyden på Ask er nå sperret. Et tre har veltet over veien i området, sier AV-tipser Espen Kristiansen.

Det er like før 21 han melder om at veien er sperret av et tre.

– Jeg kjørte nettopp i området, men måtte snu. Det var det en del andre biler som også måtte gjøre. Jeg tror det har skjedd nylig, sier han.

AV har ikke fått fatt i veitrafikksentralen etter at vi fikk tips om hendelsen.