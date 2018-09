Her var veien sperret etter at tre veltet

– Veien ved Strømsneshøyden på Ask er nå sperret. Et tre har veltet over veien i området, sier AV-tipser Espen Kristiansen.

Det er like før 21 han melder om at veien er sperret av et tre.

– Jeg kjørte nettopp i området, men måtte snu. Det var det en del andre biler som også måtte gjøre. Jeg tror det har skjedd nylig, sier han.

Veioperatør Kjetil Larsen, kan ikke bekrefte at det ligger et tre over veien i området.

– Jeg klarer ikke å finne det umiddelbart. Men det er svært mange meldinger veltede trær. Det koker her nå, sier han.

Klokken 21.53 skriver Richard Nilsen i en epost til Askøyværingen at veien på Strømsnes er åpnet. Dette etter at beboere i området har sagd vekk treet.