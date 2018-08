Vi oppdaterer deg på siste nytt om vannkrisen

Klokken 11 i dag skal KKL (kommunen si kriseledelse) møtes for å diskutere den pågående vannkrisen i Askøy kommune.

Kommunen holder nå slike møter to ganger i uken for å følge situasjonen tett.

Forrige møte var på fredag. Situasjonen var da uendret.

– Det er ikke noe endring i status. Vi har fått litt regn, men det har ikke noe innvirkning på vannsituasjonen. Vi jobber aktivt med å utnytte drikkevannskildene best mulig, uttalte fungerende rådmann Torgeir Sæther etter møtet.

Tetter vannlekkasjer

Som Askøyværingen kunne melde torsdag i forrige uke jobber Askøy kommune på spreng med å tette vannlekkasjer på ledningsnettet i tillegg.

– Det antas at cirka halvparten av drikkevannet forsvinner i lekkasjer i Norge. Vi anslår at Askøy ligger cirka på gjennomsnittet, sa Anton Bøe, leder for vann og avløp i kommunen.

Askøyværingen kommer tilbake med oppdatering på vannkrisen mot slutten av dagen.