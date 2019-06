Obduksjonsrapporten: Døde av blodforgiftning

Ettåringen døde onsdag 5. juni, og det ble mistenkt at det kunne ha med bakterieutbruddet i drikkevannet å gjøre. Fredag ble det bekreftet at det ble funnet Campylobakter i ettåringen. Dette er bakterietypen som står bak sykdomstilfellene under vannkrisen på Askøy.

Søndag gikk politiet gjennom den foreløpige obduksjonsrapporten med den avdøde ettåringens foreldre. I dag ble funnene i obduksjonsrapporten offentliggjort.

Dødsårsaken blir vurdert å være blodforgiftning som følge av streptokokk-infeksjon. Disse bakteriene skal ikke ha kommet fra drikkevannet. Men ettåringen hadde Campylobakter i kroppen, og disse kan ha medført nedsatt almenntilstand som gjorde risikoen større for alvorlig utfall av streptokokk-infeksjonen.

I en pressemelding skriver politiet at «Hver for seg utgjør de to bakterietypene liten fare for ellers friske mennesker, men kan gi alvorlige komplikasjoner for mennesker som av ulike grunner har nedsatt immunforsvar eller allmenntilstand.....Det foreligger ikke holdepunkter for at campylobakter har medført blodforgiftning. Campylobakter i tarm kan medføre nedsatt almenntilstand og dermed disposisjon for et alvorlig utfall av en streptokokkinfeksjon. Dette vil bli vurdert nærmere i den endelige obduksjonsrapporten.»

Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig kan ha hatt betydning for dødsfallet.

Ifølge politiet er det ennå ikke sikkert om Campylobaktene i ettåringen er av samme type som de som var i drikkevannet.

Onsdag 12. juni døde en 72 år gammel kvinne på Haukeland universitetssykehus. Hun var innlagt på grunn av en mage/tarminfeksjon, og det ble påvist Campylobakter. Kvinnen hadde alvorlige helseproblemer. Det er så langt ukjent om Campylobaktene kan knyttes til dødsårsaken.

Askøyværingen kommer tilbake med mer.