– Rapporten er en påminning om alvoret i denne saken. Dette er et budskap som hele organisasjonen Askøy kommune må ta til seg, enten man jobber som ansatt eller er politikere i kommunen, sier varaordfører Bård Espelid, og fortsetter:

– Det tror jeg vil være høyt på agendaen til Askøy kommune. Vi må sørge for at det som aldri skulle skjedd, aldri skjer igjen. I fremtiden skal vi ha fokus på at vi skal levere sikkert og trygt drikkevann.

Uttalelsen kom like før klokken 10 mandag morgen. Da var Askøy kommune og pressen kjent med innholdet i den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en ettåring døde. Rapporten slår fast at barnet døde av blodforgiftning, men at Campobylacter som han var smittet av kan ha vært en medvirkende årsak.

– Hva tenker du om det som kommer frem i rapporten?

– Vi tar det til etterretning, og videre forholder vi oss til politiet sin videre etterforskning, svarer Espelid.

– Føler dere noe skyld?

– Jeg vil ikke bruke den type begrep. Men som sagt beklager vi at vi har levert smittefarlig vann. Det skulle aldri skjedd. Vi har dyp medfølelse for alle som er blitt rammet av at vi ikke har vært i stand til å levere det vannet vi skal, sier han.