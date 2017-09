Innbyggerforslaget ble nedstemt – skal vurderes videre i desember

Se torsdagens saksliste i faktaboksen nederst i denne artikkelen.

Torsdag klokken 17.15 startet høstens første kommunestyremøte. I denne saken kan du lese de viktigste hendelsene fra kommunestyresalen.

De nyeste hendelsene øverst.

22.17 Mot slutten av saken om innbyggerforslaget ble det faktisk stemt om hvorvidt eiendomsskatten på bolig skulle fjernes fra og med 2018 eller ikke. Dette ble nedstemt med 18 mot 17 stemmer. Det som ble vedtatt, med 18 mot 17 stemmer, er at innbyggerforslaget vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplanen på årets siste kommunestyremøte i desember. Det er med andre ord vedtatt at innbyggerforslaget ikke skal behandles separat, men sammen med budsjett og økonomiplan.

22.14 Fryktelig mye rot de siste 20 minuttene. Askøyværingen kommer tilbake med hvordan møtet ble avsluttet fredag formiddag.

21.54 Arild Raftevoll (V): – Hvis rådmannen legger frem en sak der vi får belyst hva vi eventuelt taper hva vi eventuelt tjener på eiendomsskatten, så er det noe vi støtter. Venstre støtter derfor FrP og Høyres forslag.

21.53 – Det behandle dette innbyggerforslaget gir oss mulighet til å se nærmere på hvem denne skatten rammer, sier Jann Atle Jensen.

21.47 Inge Abrahamsen (Rødt): – Vi har diskutert denne saken mye. Dette er en viktig sak. Rødt har alltid vært opptatt av den sosiale profilen når det kommer til eiendomsskatt. Dette vil være svært aktuelt å se nærmere på også med tanke på budsjettarbeidet som kommer.

21.42 Vigleik Stoveland (KrF) er på talerstolen og sier at KrF ønsker å fjerne eiendomsskatten på bolig. Han ber også at saken sendes til rådmannen.

21.40 Bård Espelid: – På vegne av Ap, SV, Askøylisten, Rødt og MDG kan jeg si at det er positivt at innbyggerne ønsker å sette aktuelle saker på den politiske dagsordenen. Vi mener at det er viktig å ta denne diskusjonen og at innbyggerforslaget vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplanen.

21.37 Siv Høgtun (H): – Høyre støtter FrPs forslag i denne saken her. Høyre vil ikke ha eiendomsskatt på Askøy. Høyre synes det er sterkt beklagelig at posisjonen i Askøy kommune uten videre velger å avvise forslaget fra innbyggerne.

21.34 Roald Stenseide er på talerstolen og foreslår att kommunestyret tar innbyggerforslaget til etterretning og ber rådmannen legge frem sak vedrørende fjerning av eiendomsskatt på Askøy. Han ber også om at saken gis prioritering slik at skatten kan fjernes i budsjett/økonomiplan for 2018.

21.30 Varaordfører Bård Espelid og FrP-gruppeleder Roald Stenseide har hatt et møte med lederen for innbyggerforslaget i dag. Espelid beretter fra møtet i kommunestyresalen akkurat nå: – Det Rune Johnsen la vekt på i møtet med Roald og meg var at innbyggerne har fremmet et forslag som de mener at aldri har vært behandlet før. Det de foreslår er å fjerne eiendomsskatten. Saken for dem er så enkel: «fjern eiendomsskatten». Lokale politikere som ikke er til å stole på blir vendt ryggen, sa Johnsen til oss i dag. Han sier også at innbyggerforslaget legger vekt på at Askøypakken er en stor nok belastning for innbyggerne, beretter Espelid.

21.27 – Det lir langt på kveld, og vi har en halvtime igjen. Det er spesielt én sak som det er viktig at vi får behandlet i kveld og det er saken om innbyggerforslaget. Vi bør absolutt prioritere dette innbyggerforslaget nå. Det fortjener dem som har kommet med dette forslaget, sier Bård Espelid (Askøylisten) fra talerstolen nå. Les mer her og her.

21.20 Saken som pågår nå er «Lovlighetskontroll - Oppfølging skolebruksplan 2016 - vurdering av kapasitet ved Hanøy skole etter endring av kretsgrense». Etter mye om og men, varsler FrPs Roald Stenseide ytterligere en lovlighetskontroll av denne saken. Hvor skal dette ende?

21.08 Askøyværingen er tilbake i kommunestyresalen og klar for de siste 50 minuttene av høstens første kommunestyremøte. Vi har 29 av 34 punkter igjen på sakslisten. Kan det lykkes på 50 minutt?

20.54 Etter å ha lånt oss formannskapssalen mens vi venter ble vi også kaset ut derifra mens Arbeiderpartiet tar et kjapt gruppemøte.

20.24 Vi sitter fortsatt på gangen...

Joar Hystad

20.06 Etter at kommunestyret har brukt litt over ett kvarter på å diskutere hvorvidt sakens diskusjon skulle unntas offentligheten, ble Askøyværingen og Radio Askøy kalt inn igjen i salen. Noen sekunder etterpå var det ut på gangen igjen etter at et enstemmig kommunestyre stemte for at pressen og andre utenforstående ikke skulle få være til stede i salen når interpellasjonen legges frem og diskuteres.

19.49 Saken som nå diskuteres bak lukkede dører er en interpellasjon fra Jann Atle Jensen vedrørende håndtering av varsling i Askøy kommune.

19.45 Varaordfører Bård Espelid gikk umiddelbart på talerstolen og spurte hvorfor denne saken var unntatt offentligheten. Svaret vet vi lite om ettersom vi nå befinner oss utenfor kommunestyresalen.

19.38 Saken som nå skal opp på bordet er ifølge ordfører Terje Mathiassen av en slik grad at den ikke skal diskuteres og drøftes med pressen eller andre utenforstående til stede. Askøyværingen, Radio Askøy og en del andre har dermed forlatt salen.

19.32 Når er det bare rot her. Det skal stemmes over diverse når det gjelder forvaltningsrevisjonen fra Deloitte, men nøyaktig hva man skal stemme over, og hvordan, er det få som har peiling på.

19.27 Møtet er i gang igjen.

19.06 Det kan legges til at i det vi er litt over halvveis i kveldens kommunestyremøte, har vi vært gjennom fire av 34 punkter på sakslisten. To av de fire punktene er «Godkjenning av innkalling og saksliste» og «Godkjenning av protokoll».

19.05 Det er nå tid for en liten pause. Eller «lunsjpause», for å sitere ordfører Terje Mathiassen.

Joar Hystad

19.04 Så har de fleste vært på talerstolen og fortalt om sitt syn på forvaltningsrevisjonen fra Deloitte. Masoomeh Atashfaraz (Askøylisten), Arnt Erik Gangås (FrP), Benjamin Jakobsen (Ap), Roald Stenseide (FrP), Arild Raftevoll (V), Rafael Cobo (SV), Inge Abrahamsen (R), Vigleik Stoveland (KrF), Petter Williamsen Haraldsen Haugland (H) og Nina Jarlind (H) har alle vært i sving. Gjengangeren er at dette er en viktig rapport som man må ta tak i umiddelbart. Ellers er det en del forslag til små justeringer på tiltakslisten, samt noen sedvanlige uenigheter, særlig mellom FrP og Ap.

18.22 Saken som nå er oppe handler om forvaltningsrevisjonen fra Deloitte, vedrørende tilpasset opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT. En representant fra Deloitte har akkurat belyst rapporten overfor kommunestyret. Nå har representanter fra samtlige partier tegnet seg på talerlisten. Masoomeh Atashfaraz fra Askøylisten er først ut.

18.10 Ordfører Terje Mathiassen er tilbake i salen og kommunestyremøtet fortsetter.

Joar Hystad

18.08 Opsjonssaken har nå vært oppe på nytt. Vedtaket om ikke å benytte seg av opsjonsavtalen med Attendo opprettholdes. Det samme gjelder for FrPs lovlighetskontroll av saken.

18.00 Hva som skjer med opsjonssaken videre, er foreløpig uklart. Roald Stenseide (FrP) går på talerstolen og presiserer at det ikke er noen som tror at Mathiassen er en svindler. Han ber samtidig om at hele opsjonssaken må behandles på nytt.

17.57 Det stemmes over hvorvidt ordføreren er inhabil eller ikke i opsjonssaken. Samtlige kommunestyrerepresentanter, også Abeiderpartiets medlemmer, stemmer til slutt for at ordføreren er inhabil i saken. Gruppeleder i Ap, Elsa Benjaminsen, presiserer likevel at Ap er av den oppfatning av at Terje Mathiassen ikke er inhabil i saken.

17.48 Det viser seg at samtlige partier som er representert i kommunestyret, foruten Arbeiderpartiet, mener at Mathiassen er inhabil i saken, som følge av at konen hans jobber som sykepleier i Attendo. Les mer her og her.

17.40 Ordfører Terje Mathiassens habilitet i forbindelse med vedtaket rundt opsjonen med Attendo Omsorg AS, en opsjon som kommunestyret i juni bestemte at ikke skulle benyttes, skal nå vurderes. Ordføreren har selv bedt om dette. I tillegg er det lagt inn lovlighetskontroll av saken. Ordføreren er ikke til stede i salen når habiliteten vurderes og diskuteres. Dette er normal prosedyre. Les mer her og her.

17.33 Roald Stenseide (FrP) går på talerstolen og stiller to spørsmål til ordføreren; ett vedrørende VIP-billetter under sykkel-VM og ett angående seniorrådgiver-stillinger i Askøy kommune. Ordføreren ber om å få svare på disse spørsmålene skriftlig i forbindelse med det neste kommunestyremøtet. Ønsket innfris av Stenseide.

Joar Hystad

17.24 Vi er ni minutter ut i høstens første møte og diskusjonen rundt hvordan sakslisten skal se ut pågår fortsatt.

17.15 Kommunestyremøtet er i gang. Ordfører Terje Mathiassen (Ap) foreslår en del omveltninger på sakslisten. Den første saken som skal opp er uansett «Lovlighetskontroll - Bruk av opsjon i kontrakt om drift av sykehjem». Les mer her og her.