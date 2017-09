DIREKTE: Ordføreren måtte forlate salen – er tilbake igjen nå

Se kveldens saksliste i faktaboksen nederst i denne artikkelen.

Klokken 17.15 startet høstens første kommunestyremøte. I denne saken oppdaterer vi med de viktigste hendelsene fra kommunestyresalen.

De nyeste hendelsene øverst.

18.22 Saken som nå er oppe handler om forvaltningsrevisjonen fra Deloitte, vedrørende tilpasset opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT. En representant fra Deloitte har akkurat belyst rapporten overfor kommunestyret. Nå har representanter fra samtlige partier tegnet seg på talerlisten. Masoomeh Atashfaraz fra Askøylisten er først ut.

18.10 Ordfører Terje Mathiassen er tilbake i salen og kommunestyremøtet fortsetter.

18.08 Opsjonssaken har nå vært oppe på nytt. Vedtaket om ikke å benytte seg av opsjonsavtalen med Attendo opprettholdes. Det samme gjelder for FrPs lovlighetskontroll av saken.

18.00 Hva som skjer med opsjonssaken videre, er foreløpig uklart. Roald Stenseide (FrP) går på talerstolen og presiserer at det ikke er noen som tror at Mathiassen er en svindler. Han ber samtidig om at hele opsjonssaken må behandles på nytt.

17.57 Det stemmes over hvorvidt ordføreren er inhabil eller ikke i opsjonssaken. Samtlige kommunestyrerepresentanter, også Abeiderpartiets medlemmer, stemmer til slutt for at ordføreren er inhabil i saken. Gruppeleder i Ap, Elsa Benjaminsen, presiserer likevel at Ap er av den oppfatning av at Terje Mathiassen ikke er inhabil i saken.

17.48 Det viser seg at samtlige partier som er representert i kommunestyret, foruten Arbeiderpartiet, mener at Mathiassen er inhabil i saken, som følge av at konen hans jobber som sykepleier i Attendo. Les mer her og her.

17.40 Ordfører Terje Mathiassens habilitet i forbindelse med vedtaket rundt opsjonen med Attendo Omsorg AS, en opsjon som kommunestyret i juni bestemte at ikke skulle benyttes, skal nå vurderes. Ordføreren har selv bedt om dette. I tillegg er det lagt inn lovlighetskontroll av saken. Ordføreren er ikke til stede i salen når habiliteten vurderes og diskuteres. Dette er normal prosedyre. Les mer her og her.

17.33 Roald Stenseide (FrP) går på talerstolen og stiller to spørsmål til ordføreren; ett vedrørende VIP-billetter under sykkel-VM og ett angående seniorrådgiver-stillinger i Askøy kommune. Ordføreren ber om å få svare på disse spørsmålene skriftlig i forbindelse med det neste kommunestyremøtet. Ønsket innfris av Stenseide.

Joar Hystad

17.24 Vi er ni minutter ut i høstens første møte og diskusjonen rundt hvordan sakslisten skal se ut pågår fortsatt.

17.15 Kommunestyremøtet er i gang. Ordfører Terje Mathiassen (Ap) foreslår en del omveltninger på sakslisten. Den første saken som skal opp er uansett «Lovlighetskontroll - Bruk av opsjon i kontrakt om drift av sykehjem». Les mer her og her.